Yaşadıklarını tek tek anlattılar: "Geri dönüşünün mümkün olup olmadığını düşündük"

Wilmore ve Williams, planlanan 8 günlük uzay yolculuklarını 286 günde tamamlayarak dünyaya sağ salim döndü. Ancak astronotlar, uzaya yolculukları sırasında büyük bir tehlike yaşadıklarını açıkladı. ISS’ye yaklaşırken Starliner adlı uzay aracında büyük bir arıza meydana geldi ve Wilmore, aracın kontrolünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İki astronot, motorların devre dışı kalmasıyla kaybolma riski yaşadıklarını, o anki çaresizliklerini ve panik dolu düşüncelerini paylaştı.

"KÜÇÜK BİR SEVİNÇ DANSI YAPTIM"

NASA’nın müdahalesiyle durum çözülse de, astronotlar için tehlike henüz bitmemişti. Wilmore, aracın geri dönüşünün mümkün olup olmadığı konusunda endişelerini dile getirerek, "Bu araç bizim için güvenli mi?" sorusunu yöneltti. Neyse ki, sorun çözüldü ve başarılı bir şekilde ISS’ye kenetlenmeyi başardılar. Williams, Starliner’ın kenetlenmesinin ardından yaşadığı sevincini "Küçük bir sevinç dansı yaptım" sözleriyle anlattı.