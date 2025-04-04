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  4. Yaşadıklarını tek tek anlattılar: "Geri dönüşünün mümkün olup olmadığını düşündük"

Yaşadıklarını tek tek anlattılar: "Geri dönüşünün mümkün olup olmadığını düşündük"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.04.2025 16:14
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Wilmore ve Williams, uzay yolculukları sırasında büyük bir arıza yaşadı ve kontrolü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. NASA'nın müdahalesiyle durum çözüldü, ancak tehlike devam etti. Astronotlar, geri dönüşün mümkün olup olmadığını düşünerek endişelerini dile getirdi.

Yaşadıklarını tek tek anlattılar: "Geri dönüşünün mümkün olup olmadığını düşündük"

Wilmore ve Williams, planlanan 8 günlük uzay yolculuklarını 286 günde tamamlayarak dünyaya sağ salim döndü. Ancak astronotlar, uzaya yolculukları sırasında büyük bir tehlike yaşadıklarını açıkladı. ISS’ye yaklaşırken Starliner adlı uzay aracında büyük bir arıza meydana geldi ve Wilmore, aracın kontrolünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İki astronot, motorların devre dışı kalmasıyla kaybolma riski yaşadıklarını, o anki çaresizliklerini ve panik dolu düşüncelerini paylaştı.

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"KÜÇÜK BİR SEVİNÇ DANSI YAPTIM"

NASA’nın müdahalesiyle durum çözülse de, astronotlar için tehlike henüz bitmemişti. Wilmore, aracın geri dönüşünün mümkün olup olmadığı konusunda endişelerini dile getirerek, "Bu araç bizim için güvenli mi?" sorusunu yöneltti. Neyse ki, sorun çözüldü ve başarılı bir şekilde ISS’ye kenetlenmeyi başardılar. Williams, Starliner’ın kenetlenmesinin ardından yaşadığı sevincini "Küçük bir sevinç dansı yaptım" sözleriyle anlattı.

Mynet'in Sesi
Dünyanın en uzun diline sahip: 9,75 santimetre! Dünyanın en uzun diline sahip: 9,75 santimetre!
O Avrupa ülkesi kadar alan kayboldu! O Avrupa ülkesi kadar alan kayboldu!
Anahtar Kelimeler:
Astronot NASA
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