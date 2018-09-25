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Yasak aşk cinayeti sonrası olan çocuklara oldu! Kahreden detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Adana'daki yasak aşk cinayeti sonrası olan yine çocuklara oldu. Anne ile babanın geride bıraktığı boynu bükük çocuklar sevgi evine yerleştirildi. 14 yaşındaki çocuklarına bir kişiyi öldürtmekten çocuklarıyla birlikte cezaevine giren anne babanın geride bıraktığı çocuklara iki gün boyunca polisin baktığı daha sonrada sevgi evlerine yerleştirildikleri öğrenildi.

Olay, 20 Eylül günü saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Genç, M.F.K. ile konuştuktan sonra 01 AAD 441 plakalı motosikletine binip hareket etti. M.F.K., bu sırada pompalı tüfekle ateş ederek Genç'i vurdu. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Ali Genç ağır yaralanırken, M.F.K. ise kaçtı. Bölgede devriye gezen polis ekibi durumu fark edip, olay yerine destek ekip ve ambulans çağırdı. Ali Genç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı.

KORKUNÇ AYRINTILAR

Polis, M.F.K.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle Haydaroğlu Mahallesi'nde yakaladı. M.F.K. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada psikolog eşliğinde ifadesi alınan M.F.K., "Motosikleti binmek için istedim, Ali Genç bana küfrederek motosikleti vermedi. Ben de evden aldığım pompalı tüfekle vurdum" dedi. Olayın alacak yüzünden olma ihtimali üzerinde duran ekipler, cinayeti azmettirdikleri gerekçesiyle anne Sultan K., baba Ali Rıza K.'yi de gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet öncesi görüntülere ulaşan ekipler, anne ve babanın çocukları M.K.F. ile aynı asansörden birlikte indiğini, M.K.F.'nin ise elinde pompalı tüfek olduğunu saptadı.

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YASAK AŞK İDDİASI

Öldürülen Ali Genç ile aile arasında geçmişte bir ilişki olabileceğini düşünen ekipler, anne Sultan K. ile baba Ali Rıza K.'nin cep telefonlarına el koydu. Telefonlar incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Anne Sultan K. ile Ali Genç arasında gönül ilişkisi olma ihtimali üzerinde de duran ekipler, cep telefonlarındaki tüm konuşma ve yazışmaları incelemeye aldı. Anne Sultan K., emniyetteki sorgusunda, Ali Genç ile ilişkisinin olmadığını öne sürdü. Annenin telefonunda öldürülen kişiye "Kocam evde yok bana gel" diye SMS olduğu da belirlenince çocuk adam öldürmekten, anne ve baba azmettirmekten tutuklandı.

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POLİS GERİDE KALAN ÇOÇUKLARA SAHİP ÇIKTI

Anne, baba ve M.K.F'nin tutuklanmasının ardından ailenin biri 18 yaşında, 6'sı küçük, 7 çocuğu ortada kaldı. Polisler yaşı küçük 3 kız, 3 erkek çocuğa 2 gün boyunca baktı. Çocukların günlük beslenme ve diğer ihtiyaçlarını gideren ekipler, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile irtibata geçti. Eve gelen yetkililer, çocukları Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
yasak aşk cinayet adana

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YETİŞTİRME YURDUNA YERLETİRİLİR.YAŞI GELDİĞİNDE HAZIR DEVLET MEMURU OLUR.2 REZALET İNSANIN YAPTIĞI PİSLİK.TOPLUMA MAL OLUR.ŞEHİT,GAZİ,DUL,YETİM,HÜKÜMLÜ DEN MİLLETİN OKUMUŞ ÇOCUĞUNA KAMUDA SIRA GELMİYOR.KAHRETSİN BÖYLE SİSTEME
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