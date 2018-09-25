Yasak aşk cinayeti sonrası olan çocuklara oldu! Kahreden detay

Olay, 20 Eylül günü saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Genç, M.F.K. ile konuştuktan sonra 01 AAD 441 plakalı motosikletine binip hareket etti. M.F.K., bu sırada pompalı tüfekle ateş ederek Genç'i vurdu. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Ali Genç ağır yaralanırken, M.F.K. ise kaçtı. Bölgede devriye gezen polis ekibi durumu fark edip, olay yerine destek ekip ve ambulans çağırdı. Ali Genç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı.

KORKUNÇ AYRINTILAR

Polis, M.F.K.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle Haydaroğlu Mahallesi'nde yakaladı. M.F.K. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada psikolog eşliğinde ifadesi alınan M.F.K., "Motosikleti binmek için istedim, Ali Genç bana küfrederek motosikleti vermedi. Ben de evden aldığım pompalı tüfekle vurdum" dedi. Olayın alacak yüzünden olma ihtimali üzerinde duran ekipler, cinayeti azmettirdikleri gerekçesiyle anne Sultan K., baba Ali Rıza K.'yi de gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet öncesi görüntülere ulaşan ekipler, anne ve babanın çocukları M.K.F. ile aynı asansörden birlikte indiğini, M.K.F.'nin ise elinde pompalı tüfek olduğunu saptadı.