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Yasak aşk skandalı koltuğundan etti! CEO görevden alındı, yerine başkası atandı

Coldplay konserinde kameralara yakalanan Astronomer CEO'su Andy Byron ile meslektaşı Kristin Cabot arasında yasak ilişkinin ifşa olmasının ardından dev şirket açıklama yayınlayarak CEO'nun görevden alındığını açıkladı.

Yasak aşk skandalı koltuğundan etti! CEO görevden alındı, yerine başkası atandı
Jale Uslu

ABD’nin Boston kentindeki Coldplay konserinde “kiss cam” yani “öpücük kamerasına” yakalanan çift olay olmuştu. Grubun solisti Chris Martin, klasik öpücük kamerasıyla seyircileri çekmeye başlayınca skandal ortaya çıkmıştı. yazılım geliştirme şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot kameraya sarmaş dolaş yakalanınca yasak aşk ifşa olmuştu.

Yasak aşk skandalı koltuğundan etti! CEO görevden alındı, yerine başkası atandı 1

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından ise CEO, "Eşimden, ailemden ve Astronomer ekibinden içtenlikle özür diliyorum. Bir eş, bir baba ve bir lider olarak siz daha iyisini hak ediyorsunuz.Bu, olmak istediğim kişi değil ve inşa etmeye yardımcı olduğum şirketi temsil etme şeklim bu olmamalı." demişti.

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CEO GÖREVDEN ALINDI

Astronomer şirketi kamuoyunda oluşan tepkinin ardında soruşturma başlattı. CEO da skandalın ardından koltuğundan oldu. Astronomer yazılım şirketinin CEO Andy Byron'ın izne çıktığını X üzerinden yaptığı paylaşımla doğruladı. Byron yerine kurucu ortak ve Ürün Direktörü Pete DeJoy geçici CEO olarak atandı.

Yasak aşk skandalı koltuğundan etti! CEO görevden alındı, yerine başkası atandı 2

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Anahtar Kelimeler:
Aşk ceo yasak aşk
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