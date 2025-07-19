Yasak aşk skandalı koltuğundan etti! CEO görevden alındı, yerine başkası atandı

ABD’nin Boston kentindeki Coldplay konserinde “kiss cam” yani “öpücük kamerasına” yakalanan çift olay olmuştu. Grubun solisti Chris Martin, klasik öpücük kamerasıyla seyircileri çekmeye başlayınca skandal ortaya çıkmıştı. yazılım geliştirme şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot kameraya sarmaş dolaş yakalanınca yasak aşk ifşa olmuştu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından ise CEO, "Eşimden, ailemden ve Astronomer ekibinden içtenlikle özür diliyorum. Bir eş, bir baba ve bir lider olarak siz daha iyisini hak ediyorsunuz.Bu, olmak istediğim kişi değil ve inşa etmeye yardımcı olduğum şirketi temsil etme şeklim bu olmamalı." demişti.

CEO GÖREVDEN ALINDI

Astronomer şirketi kamuoyunda oluşan tepkinin ardında soruşturma başlattı. CEO da skandalın ardından koltuğundan oldu. Astronomer yazılım şirketinin CEO Andy Byron'ın izne çıktığını X üzerinden yaptığı paylaşımla doğruladı. Byron yerine kurucu ortak ve Ürün Direktörü Pete DeJoy geçici CEO olarak atandı.