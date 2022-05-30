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Yasak aşk vahşeti! 8 yıldır kayıptı, öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı

30.05.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da 8 yıl önce kaybolan Ramazan Işık'ın (31) kan donduran bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Işık'ın av tüfeğiyle öldürülüp cesedinin yakılarak dağlık araziye bırakıldığı ortaya çıktı. Komşusu H.A. ile yasak aşk yaşadığı öğrenilen Işık'ın, H.A.'nın kayınbiraderleri Yaşar Acar ve Cengiz Acar tarafından kaçırılarak öldürüldüğü belirlendi. Zanlılar, suçlarını itiraf ederken Işık'ın cesedini de yaktıklarını söyledi. İşte kan donduran olayın detayları!

Yasak aşk vahşeti! 8 yıldır kayıptı, öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde 2014'te kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ramazan Işık'ın kayıp dosyasında çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kan donduran bir yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı.

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Ekipler, Işık'ın daha önce boşandığı eşi ve bağlantılı olduğu 10'a yakın kişinin bilgisine başvurdu. Ramazan Işık'ın komşusu H.A., ile ilişki olduğu bilgisine ulaşan ekipler, kadın ve akrabalarını teknik takibe aldı. 3 ay süren teknik takibin ardından, yeterli delillere ulaşan polis H.A., ile kayınbiraderleri Yaşar Acar ve Cengiz Acar'ı gözaltına aldı.

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Emniyette ifadelerine başvurulan Yaşar Acar ile kardeşi Cengiz Acar, Ramazan Işık'ın yengeleri H.A., ile ilişkisi olduğunu öğrenmeleri nedeniyle, evinin önünden otomobile zorla bindirerek dağlık araziye götürdüklerini söyledi. Acar kardeşler burada Ramazan Işık'ı av tüfeğiyle öldürüp, yakarak bıraktıklarını itiraf etti.

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Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde keşif yaparak araziden örnekler alırken, Ramazan Işık'a ait kalıntılara ulaşılamadı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelileri Yaşar Acar ve Cengiz Acar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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