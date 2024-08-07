Yasak dinlemediler, VPN ile girip özel hayatlarını anlattılar! Esra Ezmeci'ye kocasını aldattığını söyleyip...

MYNET-Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programı ile izleyicinin karşısına çıkan Esra Ezmeci programının sezon finali yapmasının ardından takipçilerinden gelen soruları sosyal medya üzerinden yanıtlamaya devam ediyordu.

Ancak Instagram Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldı. Ezmeci ve takipçileri günlerdir kapalı olan Instagram'a VPN ile girip özel hayatlarını konuşmaya devam etti.

GELEN İTİRAF ŞAŞIRTTI

Ezmeci'ye bir takipçisi 'kocamı aldattım devam etmeli miyim? Pişman değilim' diye sordu. Ezmeci önce şaşırdı sonra 'Burada ki önemli nokta neden aldatmaya ihtiyaç duyduğunuz. Belli ki ilişkinizde bazı şeyler eksik ve istediğiniz gibi değil. Burada yapmanız gereken ya ilişkiyi bitirmek ya da ilişkiyi düzeltmek.

Çünkü aldatmak sizi suçlu hissettirmese de sizi değersizleştirir ve uzun vade de içsel bir pişmanlık yaratır. Aldatmak yerine evliliği bitirmek daha doğru bir seçim olacaktır' yanıtını verdi.