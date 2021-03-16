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Yasak Elma 103. yeni bölümde 5 yıllık zaman atlaması yaşanacak! Yasak Elma'da Hasan Ali ve Şahika'nın şoke eden değişimi!

16.03.2021 02:34 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin dizisi Yasak Elma'nın 102. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölüm final sahnesinde Yıldız ve Çağatay evde çıkan yangın nedeniyle dumandan zehirlendi. Yasak Elma'nın 103. yeni bölümünden ise şaşırtan bir fragman yayınlandı. Sevilen dizide 5 yıllık bir zaman atlaması yaşanıyor. Çağatay'ın Cansu'yla evlendiği ve Yıldız'dan olan oğluyla yaşadığı görülüyor. Holding patronu Hasan Ali'nin ise seyyar kebapçılık yaptığı görülürken, Şahika ise değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 102. son bölümüyle 15 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın 22 Mart Pazartesi seyirci karşısına çıkacak olan 103. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

YASAK ELMA'DA 5 YILLIK ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK!

Fox TV Yasak Elma'nın 5. sezonuna da onay verdi. Önümüzdeki sezon da devam edecek olan Yasak Elma'nın 103. yeni bölümünde ise herkesi şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Dizinin yeni bölümünde 5 yıllık zaman atlaması yaşanacak. Yeni bölüm fragmanında Çağatay ile Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı Cansu'nun evlendiği görülüyor. Cansu, Yıldız'ın oğluna ise annelik yapıyor. Diğer yandan ise holding patronu Hasan Ali'nin tüm servetini kaybederek, seyyar kebapçılık yapması da dikkat çekiyor. Yıldız ise 5 yıllık komadan uyanıyor. Yıldız'ın uyandığını öğrenen Çağatay ile Cansu arasında ise büyük bir kriz yaşanıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Ali’nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer.

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Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer.

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Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.

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FOX Yasak Elma dizisi Berk Oktay
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