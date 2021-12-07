Yasak Elma 123. son bölümde Yıldız'ın sahnesi olay oldu: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar

Fox TV'de 5 sezondur seyirciyle buluşan Yasak Elma dizisi 6 Aralık Pazartesi akşamı 123. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Çağatay, Doğan ve Yıldız’ın hamlelerinden sonra intikam yemini etti. Diğer yandan ise Yıldız, Çağatay’ın planını bozmak için harekete geçti.

Yasak Elma son bölümde eşi Çağatay ile karşılıklı aldatma suçlamalarından bulunan Yıldız, olayın basına yansımasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KESTANE BALININ DİYARI ZONGULDAK'TAN..."

Magazin gazetecileri Yıldız'a "Sizi eşinizin ihaneti nedeniyle boşanmak isterken, Çağatay Bey de duruşmada asıl ihanet edenin siz olduğunu söyledi. Tazminat için mi kocanıza iftirada bulundunuz?" sorusunu yöneltti.

Yıldız ise son dönemin popüler sözleriyle yanıt verdi. Yıldız, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya

selamlar. Ben saçlarımın güzelliğini bala borçluyum ve yeni çıkardığım şampuanda da bal mevcuttur" sözleriyle herkesi şaşırttı.

NE OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılan bir kadın, kendisini aldattığını söylediği kocası ile canlı yayında yüzleşmişti. Canlı yayına bağlanan kocanın rahat tavırları ise sosyal medyada gündem olmuştu. Gülay Pazarlı canlı yayında sinir krizi geçirirken, kocasının ‘Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar’ lafı Twitter’da en çok konuşulan konulardan olmuştu.

