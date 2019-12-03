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Yasak Elma 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender'in Şahika ve Halit planı nedir? Yasak Elma 59. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 03.12.2019 02:52 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 59. son bölüm finalinde Şahika oğluyla tehdit ettiği Ender'i, Halit ve Nadir'e karşı ortak hareket etmeye zorladı. Şahika şirketin başına geçmek için herkesi silmeye karar verdi. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında ise, Şahika, Nadir'in Yıldız'a olan tutkusunu Halit'e duyurmayı başarıyor. Ender ise Şahika'ya hiç beklemediği bir tuzak kuruyor. İşte Yasak Elma 60. yeni bölüm fragmanı ve 59. son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 59. son bölümü 2 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın 60. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde, Şahika'nın Halit ve Nadir'e karşı birlikte plan yapmaya zorladığı Ender beklenmedik bir hamle yapıyor. Şahika planlarının işlediğini düşünürken, Ender ise yıkıcı bir işbirliği yapıyor. Ender'in "Şahika beni kendi tarafında sanıyor. Artık harekete geçebiliriz" sözleri dikkat çekiyor.

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Yasak Elma'nın yeni bölümü 9 Aralık Pazartesi akşamı Fox TV'de olacak.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma'nın 2 Aralık Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, Şahika Ender'i oğluyla tehdit etti. Şahika'nın "Sen canın oğlun üzülmesin diye evlenmeyi kabul ederken şimdi de o hapislerde çürümesin diye benim teklifimi kabul etmek zorunda kalacaksın. Halit ve Nadir'i buradan gönderip şirketin başına ben geçeceğim. Sen de bunu kabul edeceksin. Anlaştık mı ortak?" sözleri final sahnesine damga vurdu.

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Şahika’nın dönüşü Yıldız ve Halit’in arasının açılmasına neden olur.

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Nadir ve Ender, Şahika’yı göndermek için ellerinden geleni yaparlarken, Yıldız oldukça tedirgindir. Şahika’nın ise, gelmesinin ardında bambaşka bir planı vardır.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu abuk subuk dizileri kim niye izler anlamıyorum.
@merihasli Çünkü fakirler zengini ve zenginliği görmek istiyor. Bu da onların sanal Dünyası
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