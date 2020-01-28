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Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Halit ve Leyla'yı yakalıyor! "Aşık mı oldun?" Yasak Elma 66. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2020 02:06 | Son Güncelleme

Fox TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'nın 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Halit ve Yıldız'ın evliliğinde zor günler yaşanıyor. Halit, Yıldız'a kötü davranmaya başlıyor. Leyla'nın Halit'e olan aşkı da ortaya çıkıyor. Şüphelenen Yıldız, Leyla'nın evine gidince Halit'i karşısında görüyor. İşte Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 66. son bölümü 27 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın 66. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma'nın 3 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

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HALİT VE YILDIZ İLİŞKİSİ KOPUYOR

Leyla'nın Halit'i dilinden düşürmemesi Şahika'yı şüphelendiriyor. Şahika, Leyla'ya "Sen yoksa bu adama aşık mı oldun?" diye soruyor. Halit ile Yıldız arasında ise sular durulmuyor. Yıldız'a kötü davranmaya başlayan Halit, doğum günü kutlamasını iptal etmesini istiyor. Halit'in "Bu gereksiz davet nereden çıktı? Durup dururken masraf kapısı. Derhal o doğum günü davetini iptal edeceksin" sözleri karşısında Yıldız şok yaşıyor.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika, Halit ve Leyla’nın yaşadığı ilişkiyi gizli tutmak için elinden geleni yapıp, etrafındakileri yanlış yönlendirir. Yıldız ve Ender, bu zokayı yutar ve Leyla konusunda rahatlarlar. Halit, Nadir’in büyük bir sırrını öğrenir ve onu tehdit eder. Nadir ise Halit’in tehdidine karşı hazırlıklıdır ve beklenmedik hamlesini yaparak Halit’i köşeye sıkıştırır.

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