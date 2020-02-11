Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit'i bitiren darbe: Nadir ve Yıldız evleniyor mu? Yasak Elma 68. son bölüm izle!

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 67. son bölümüyle 10 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın 69. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma'nın 17 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde Halit'ten boşanan Yıldız, Nadir'in düzenlediği partiyle bunu kutluyor. Diğer yandan ise Halit'ten intikam almayı sürdüren Yıldız, Nadir'in evlilik teklifini kabul ettiğini ise şirketin yönetim kurulu toplantısında herkesin ortasında açıklıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde kocası Halit'i Leyla'nın evinde yakalayan Yıldız boşanmaya karar verdi. Ender'in planıyla ise Leyla'yı rezil etmek isteyen Yıldız, şirketin ortasında Leyla'ya saldırdı. 'Kocamı ayarttın' diye bağıran Yıldız, Leyla'yı fena halde dövdü. Bu skandalların ardından ise Yıldız ve Halit boşandı.

Yıldız’ın yalnız kalmasını fırsat bilen Nadir’in ise bambaşka planları ortaya çıktı. Nadir, boşanan Yıldız'a evlilik teklifi etti.



