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Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Can Nergis Mert rolüyle dengeleri değiştirdi! Yasak Elma 74. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 24.03.2020 02:52 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 74. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölüme, diziye yeni katılan ünlü oyuncu Can Nergis'in canlandırdığı Mert karakteri damga vurdu. Şahike ise şirketin yeni CEO'su Kerim'e aşık oldu. Yasak Elma yeni bölümde Mert karakterini canlandıran Can Nergis, Kerim’in (Gökhan Alkan) üniversiteden sınıf arkadaşı ve ortağı olarak izleyici karşısına çıktı. Peki Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 74. yeni bölümüyle 23 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde, Gökhan Alkan'ın canlandırdığı Kerim ile Can Nergis'in oynadığı Mert karakteri dengeleri değiştirdi. Yıldız, CEO olan Kerim’in Şahika tarafından işe alındığını öğrenince büyük şok yaşadı.
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YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma’nın 30 Mart Pazartesi ekrana gelmesi beklenen 75. yeni bölümünden fragman ise henüz yayınlanmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yasak Elma'nın yeni bölüm çekimleri de durduruldu. Yasak Elma yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise Fox TV tarafından açıklanacak.
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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar.

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Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

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