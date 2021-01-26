Yasak Elma 95. son bölüme damga vuran Çağatay ve Cansu'nun yatak sahnesi! Yasak Elma 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 95. son bölümüyle 25 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yasak Elma dizisinin 1 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 96. yeni bölümünün fragmanı ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay ve Yıldız gerginliği artarak devam ederken, Yıldız bir yol ayrımına girdiklerinin farkındadır.

Ender ve Şahika, Hasan Ali’yi devirme planları yaparlar.

Ancak Yıldız, Şahika ve Ender’in cezaevi arkadaşları Nurgül’ün çıkıp gelmesi herkesi etkiler.

Cansu ise Yıldız ve Çağatay arasındaki soğukluğu kendi lehine kullanacaktır.



