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Yasak Elma 99. son bölüm final sahnesi! Yasak Elma'ya Çağatay ve Cansu'nun öpüşme sahnesi damga vurdu!

23.02.2021 01:40 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 99. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'da Ender'le evlendiğini sanarken, Şahika'yla evlendiğini öğrenen Hasan Ali'nin hayatı alt üst oldu. Şahika holdingde herkese "Bundan sonra bana başkan hanım diyeceksiniz" emrini verdi. Yasak Elma'da herkesi evine davet eden Şahika'nın elleriyle Hasan Ali'ye yemek yedirmesi herkesi şaşırttı. Final sahnesinde ise Cansu ve Çağatay'ın öpüştükleri sırada fotoğrafları çekildi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya, Gülenay Kalkan ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 99. yeni bölümüyle 22 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'da Ender ve Şahika'nın tuzağına düşen Hasan Ali, Şahika ile zoraki bir evliliğe dayanmak zorunda kaldı.

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CANSU'DAN ÇAĞATAY'A TUZAK!

Şahika ise holdingde yönetimi ele geçirdi ve 'başkan hanım' olarak hitap edilmeye başlandı.
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Diğer yandan ise Cansu, Çağatay'ın evinin kapısına dayandı. Çağatay, Cansu'yu istemediğini söyledi. Ancak Cansu bir anda Çağatay'ı öpmeye başladı. İkilinin öpüştüğü anları ise onları takip eden birisi tarafından fotoğraflandı.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Ali, Şahika’yla evlenmiş olmasının şaşkınlığını üstünden atmaya çalışırken, bu evliliğin bitmesi için elinden geleni yapar.

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Ne var ki Şahika verdiği sözü tutmayacaktır.

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Cansu, Çağatay ve Yıldız’ın arasını bozmak için uğraşırken beklenmeyen bir ziyaretçi olayların gidişatını değiştirir.

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