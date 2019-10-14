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Yasak Elma bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 53. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.10.2019 21:18 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın merakla beklenen 53. yeni bölümü bu akşam ekrana gelmedi. Yasak Elma 14 Ekim Pazartesi akşamı tekrar bölümüyle Fox ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma'nın 53. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Ender, Şahika'yı yaptığı planla alt ediyor. Ender'in 'Efsane geri döndü' sözleri dikkat çekiyor. Peki, Yasak Elma bu hafta neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 53. yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Fox'un 14 Ekim Pazartesi yayın akışında ise Yasak Elma'nın tekrar bölümü yer aldı. Fransa-Türkiye milli maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması nedeniyle iddialı dizi ekrana bir hafta ara verdi.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yasak Elma'nın 53. yeni bölümü ise 21 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Yıldız, Ender'e rest çekiyor. Yıldız kendisi ve oğlu ile Şahika arasında seçim yapmasını istiyor. Şahika'ya karşı harekete geçen Ender ve Yıldız yeni bir plan yapıyor. Ender "Efsane geri döndü" diyerek Şahika'yı alt ediyor.

ŞAHİKA'DAN YENİ PLAN!
Halit ise Şahika'ya yeni düzenden bahsederek "Ben oğlumdan ayrı kalmam" diyor. Şahika ise Yıldız'a karşı yeni bir plan yapıyor. Şahika'nın "O bebek benim olacak. Yıldız'dan tamamen kurtulacağız ve o bebek bana 'anne' diyecek" sözleri dikkat çekiyor. Yıldız ise Halit'ten boşanmak istediğini açıklıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız’dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır.

Şahika, Halit’i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.

Halit, Yıldız’ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız’ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer.

Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.


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