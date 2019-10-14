Yasak Elma bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 53. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 53. yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Fox'un 14 Ekim Pazartesi yayın akışında ise Yasak Elma'nın tekrar bölümü yer aldı. Fransa-Türkiye milli maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması nedeniyle iddialı dizi ekrana bir hafta ara verdi.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma'nın 53. yeni bölümü ise 21 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Yıldız, Ender'e rest çekiyor. Yıldız kendisi ve oğlu ile Şahika arasında seçim yapmasını istiyor. Şahika'ya karşı harekete geçen Ender ve Yıldız yeni bir plan yapıyor. Ender "Efsane geri döndü" diyerek Şahika'yı alt ediyor.

ŞAHİKA'DAN YENİ PLAN!

Halit ise Şahika'ya yeni düzenden bahsederek "Ben oğlumdan ayrı kalmam" diyor. Şahika ise Yıldız'a karşı yeni bir plan yapıyor. Şahika'nın "O bebek benim olacak. Yıldız'dan tamamen kurtulacağız ve o bebek bana 'anne' diyecek" sözleri dikkat çekiyor. Yıldız ise Halit'ten boşanmak istediğini açıklıyor.