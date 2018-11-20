Yasak Elma'da Alihan ve Ender evleniyor mu? Halit Alihan'ın annesiyle birlikte mi oldu? Yasak Elma 24. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma dizisi 23. son bölümüyle 19 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde uçağı radarda kaybolan ve Hira tarafından kaçırılan Alihan'ın ölüp ölmediği merak konusu oldu. Aşkı Zeynep Alihan'dan gelen haberle yıkıldı. Ancak Alihan bu olaydan kurtulmayı başardı. Yasak Elma'da hamile olan Halit'in eşi Yıldız doktora kontrole gittiğinde acı haberi aldı. Yıldız bebeğini kaybettiğini öğrendi.
YASAK ELMA'DA ALİHAN, HALİT'İN ANNESİYLE BİRLİKTE OLDUĞUNU ANLADI
Yıldız daha önce Ender'in evinde yakaladığı Halit'ten Ender'le görüşmemesini ve şirketten uzaklaştırmasını istedi. Halit ise Ender'i şirketten kovmaktan beter etti. Yıldız ve Halit karşısında aldığı darbe karşısında intikam ateşiyle yanan Ender'den şok bir hamle geldi. Yasak Elma 24. yeni bölümde, Ender Alihan'a intikam almak için evlilik teklif ediyor. Yıllar önce annesiyle yakaladığı adamın Halit olduğunu anlayan Alihan intikam için Ender'le evlenecek mi? Alihan daha önce kırdığı sevgilisi Zeynep'i bir kez daha mı yıkacak?
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alihan'ın uçağının radarda kaybolması herkesi şaşkına çeviriyor. Alihan’ın uçağının kaybolması herkesi, en çok da Zeynep’i perişan eder. Bütün umutların tükenmesi artık an meselesidir. Zeynep Alihan’ın olmadığı bir hayatı nasıl yaşayacağını düşünür. Yıldız ise Halit’e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalışır.
Alihan sağ salim yere iniyor. Zeynep'le birbirlerine kavuşuyorlar. Alihan, Hira'nın yaptıklarını anlatıyor. Onu Ada'ya kaçırmaya kalktığını söylüyor. Alihan, havada Hira'yı yakalayıp etkisiz hale getiriyor. Sonra da uçağın komutasını alarak uçağı yere indiriyor.
Halit, Yıldız'ın hamile olduğunu Ender'e söylüyor. Ender afallıyor ve açıklama yapmaya çalışıyor. Halit, Ender'e ‘şirketten gidiyorsun' diyor. Ender lafı yine Yıldız'a getirse de Halit'in tavrı çok net. Ender'in son sözü ‘çok pişman olacaksın' oluyor. Ender çıkar çıkmaz Kemal'i arıyor. Ender kovulduğunu söyleyerek intikam için işbirliği yapmak istiyor. Ender, Halit'in işleri ile ilgili derinlemesine bir inceleme yapmaları gerektiğini söylüyor. Amacı Halit'in bir açığını yakalamak. Ender, Kemal'in Zehra'ya intikam için yaklaştığının farkında.
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