Yasak Elma'da Alihan ve Ender evleniyor mu? Halit Alihan'ın annesiyle birlikte mi oldu? Yasak Elma 24. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma dizisi 23. son bölümüyle 19 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde uçağı radarda kaybolan ve Hira tarafından kaçırılan Alihan'ın ölüp ölmediği merak konusu oldu. Aşkı Zeynep Alihan'dan gelen haberle yıkıldı. Ancak Alihan bu olaydan kurtulmayı başardı. Yasak Elma'da hamile olan Halit'in eşi Yıldız doktora kontrole gittiğinde acı haberi aldı. Yıldız bebeğini kaybettiğini öğrendi.

YASAK ELMA'DA ALİHAN, HALİT'İN ANNESİYLE BİRLİKTE OLDUĞUNU ANLADI

Yıldız daha önce Ender'in evinde yakaladığı Halit'ten Ender'le görüşmemesini ve şirketten uzaklaştırmasını istedi. Halit ise Ender'i şirketten kovmaktan beter etti. Yıldız ve Halit karşısında aldığı darbe karşısında intikam ateşiyle yanan Ender'den şok bir hamle geldi. Yasak Elma 24. yeni bölümde, Ender Alihan'a intikam almak için evlilik teklif ediyor. Yıllar önce annesiyle yakaladığı adamın Halit olduğunu anlayan Alihan intikam için Ender'le evlenecek mi? Alihan daha önce kırdığı sevgilisi Zeynep'i bir kez daha mı yıkacak?