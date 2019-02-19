Yasak Elma'da Kemal ve Yıldız yakalanıyor mu? Yasak Elma 34. yeni bölüm fragmanları izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 33. son bölümüyle 18 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Son bölümde, Halit'ten intikam almak için eski eşi Ender'le evlenen Alihan büyük bir tuzağa düştü. Alihan sabah uyandığında yatakta yanında Ender'i gördü. Alihan'ın boşanma isteğine karşı Ender yeni planını devreye soktu. Alihan'ı sevdiği kadın olan Zeynep'ten uzaklaştırmak isteyen Ender, yataktaki fotoğraflarını Zeynep'in ablası Yıldız'a gönderdi. Yıldız ise Zeynep'e bu evliliğin gerçek olduğunu anladığını söyledi.

YILDIZ VE KEMAL YAKALANIYOR MU?

Diğer yandan ise Yasak Elma'nın yeni bölümünde Kemal ve Yıldız arasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Halit'in kızı Zehra ile evlenen Kemal, yasak aşkı olan Halit'in eşi Yıldız'la artık aynı evde kalmaya başlıyor. Kemal ve Yıldız odada yalnız kaldıklarında ise aralarında yakınlaşma yaşanıyor. O anlarda ise odaya beklenmedik birisi giriyor. Peki Kemal ve Yıldız, Zehra'ya mı yakalanıyor?

Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut'un başrollerde oynadığı Yasak Elma 34. yeni bölümüyle 25 Şubat Pazartesi akşamı Fox TV'de olacak.