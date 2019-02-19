Yasak Elma'da Kemal ve Yıldız yakalanıyor mu? Yasak Elma 34. yeni bölüm fragmanları izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 33. son bölümüyle 18 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Son bölümde, Halit'ten intikam almak için eski eşi Ender'le evlenen Alihan büyük bir tuzağa düştü. Alihan sabah uyandığında yatakta yanında Ender'i gördü. Alihan'ın boşanma isteğine karşı Ender yeni planını devreye soktu. Alihan'ı sevdiği kadın olan Zeynep'ten uzaklaştırmak isteyen Ender, yataktaki fotoğraflarını Zeynep'in ablası Yıldız'a gönderdi. Yıldız ise Zeynep'e bu evliliğin gerçek olduğunu anladığını söyledi.
YILDIZ VE KEMAL YAKALANIYOR MU?
Diğer yandan ise Yasak Elma'nın yeni bölümünde Kemal ve Yıldız arasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Halit'in kızı Zehra ile evlenen Kemal, yasak aşkı olan Halit'in eşi Yıldız'la artık aynı evde kalmaya başlıyor. Kemal ve Yıldız odada yalnız kaldıklarında ise aralarında yakınlaşma yaşanıyor. O anlarda ise odaya beklenmedik birisi giriyor. Peki Kemal ve Yıldız, Zehra'ya mı yakalanıyor?
Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut'un başrollerde oynadığı Yasak Elma 34. yeni bölümüyle 25 Şubat Pazartesi akşamı Fox TV'de olacak.
YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Yasak Elma son bölümde, Ender, Yıldız'dan aldığı darbe ile tökezlese de düşmüyor ve hemen karşı atağa geçiyor. Yıldız, Ender'e dersini verdikten sonra Zeynep'e kendini affettirmek için yollar arıyor. Ayrıca Alihan ile Halit arasında yaşanan olumlu gelişmeler bu savaşı biteceğini de gösteriyor.
Yıldız, Ender’i alt etmenin keyfini sürerken Zeynep’le barışmanın yollarını arar. Alihan yaptığı yanlışlardan dönmek için uğraşır ve Halit’le yüzleşir. Halit ve Alihan savaşının biteceğini anlayan ve boşanmak istemeyen Ender, ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirir.
ALİHAN HALİT SAVAŞI BİTİYOR
Alihan'a gelen sürpriz paket, onun tüm hayatını ve aldığı kararları sorgulamasını sağlar. Ayrıca Zeynep’le yaşadıklarına tahammül edemez. Yanlışlarından dönmek isterken Halit’le de yüzleşir. Bu yüzleşme Alihan ile Halit arasındaki savaşı bitirmek için büyük bir adım olur. Ancak Ender’in Alihan’dan boşanmaya niyeti yoktur.
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