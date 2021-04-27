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Yasak Elma'da ölen kişi Şahika mı? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

27.04.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da herkesi şaşırtan bir ayrılık yaşanacak. Dizinin son bölümünde Cansu, Ender, Hasan Ali, Çağatay, Şahika ve Yıldız'ın da olduğu yalıdaki partiye silahlı baskın yaptı. Kurşun seslerinin duyulduğu son sahnede "Bir ölü bir yaralımız var" sözleri dikkat çekti. Dizide Şahika'nın vurularak öleceği ve ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'ya veda edeceği iddia edildi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 108. son bölümünde Cansu'nun silahlı saldırısı damga vurdu. Yalıdaki partiye silahı saldırı yapan Cansu'nun kimi öldürdüğü ise merak konusu olmuştu.

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Yasak Elma'da Cansu'nun silahından çıkan kurşunlarla vurulan kişinin ise Şahika olduğu iddia edildi. Daha önce de Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.
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Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakterinin yeni bölümde vurularak öleceği iddia edildi. Nesrin Cavadzade ise sezon sonunu beklemeden diziye veda edecek.


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Yasak Elma dizisi Nesrin Cavadzade
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