Yasak Elma'da ölen kişi Şahika mı? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 108. son bölümünde Cansu'nun silahlı saldırısı damga vurdu. Yalıdaki partiye silahı saldırı yapan Cansu'nun kimi öldürdüğü ise merak konusu olmuştu.

Yasak Elma'da Cansu'nun silahından çıkan kurşunlarla vurulan kişinin ise Şahika olduğu iddia edildi. Daha önce de Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.



Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakterinin yeni bölümde vurularak öleceği iddia edildi. Nesrin Cavadzade ise sezon sonunu beklemeden diziye veda edecek.



