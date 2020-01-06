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  4. Yasak Elma'da sürpriz oyuncu! Halit'in eski eşi Zerrin geri dönüyor

Yasak Elma'da sürpriz oyuncu! Halit'in eski eşi Zerrin geri dönüyor

DİZİ HABERLERİ  | 06.01.2020 01:14 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümlerinde büyük bir sürpriz yaşanacak. Dizide Halit Argun'un eski eşi olan Zerrin Taşdemir geri dönüyor.

Yasak Elma'da sürpriz oyuncu! Halit'in eski eşi Zerrin geri dönüyor

FOX TV'nin sevilen dizisi 'Yasak Elma'da sürpriz gelişme!

Yapımcılığını MEDYAPIM'ın, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'ın üstlendiği, başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay ve Barış Kılıç'ın üstlendiği, 'Yasak Elma'nın 47.bölümünde (2. sezon finali) diziden ayrılan, Halit Argun'un eski eşi "Zerrin Taşdemir" karakterine hayat veren Nilgün Türksever dizinin yeni bölümlerinde diziye geri dönüyor.

''Yasak Elma'' yeni bölümüyle 13 Ocak Pazartesi FOX TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
yasak elma nilgün türksever

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