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Yasak Elma’da yeni dönem! Nesrin Cavadzade 'tedbiri': 750 bin TL ceza

23.11.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinin Şahika’sı olarak ciddi bir hayran kitlesi edinen Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz sezon olaylı bir şekilde diziden ayrılmıştı. Seti terk ettikten sonra geri dönmeyen Nesrin Cavadzade sonrası canlandırdığı karakter Şahika için apar topar bir ölüm sahnesi çekilmişti. Yapım şirketi aynı durumla karşı karşıya kalmamak için yeni tedbirler aldı.

Yasak Elma’da yeni dönem! Nesrin Cavadzade 'tedbiri': 750 bin TL ceza

Geçtiğimiz sezon Fox Tv'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Yasak Elma'ya veda eden Nesrin Cavadzade'nin sezon sonunda seti terk edip geri dönmemesi üzerine yapım şirketi oyuncu sözleşmelerine cezai şart içeren yeni madde ekledi.

TRT Haber’de yer alan haberine göre, diziye geçen sezon veda eden Nesrin Cavadzade'nin ardından sözleşmeye özel madde eklendiği ortaya çıktı.

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CENAZE SAHNESİ EKLENDİ

Cavadzade yaşanan gerginlik sonrası işini bitirmeden seti terk etmiş, ardından da doktor raporu alıp telefonlarını açmamıştı. Yapımcının telefonunu da açmayan oyuncuya stoksuz çekilen dizinin bölümünün tamamlanmasını riske ettiği için yapılan hikâye değişikliğiyle cenaze sahnesi yazılmıştı. Yaşanan bu olay sonrası oyuncu sözleşmelerine ayrı bir madde daha eklendi.

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TUTANAK ALTINA ALINACAK

Buna göre oyuncu set programı doğrultusunda tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış doktor raporuyla kanıtlanabilir hastalık, ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun vefatı ve adli makamlardan icabet etmesi zorunlu çağrı ve davetler dışında bir sebeple o günkü rolü bitmeden seti terk etmesi halinde bu durum, yönetmen, yardımcı yönetmen, prodüksiyon amiri ve uygulayıcı yapımcı tarafından tutanak altına alınacak.

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750 BİN TL’LİK KURAL

Bu halde oyuncu, seti terk ettiği gün başına 10 bölüm ücreti kadar cezai şartı yapımcıya ödemekle sorumlu. Ayrıca oyuncu işine zarar verecek tüm sözleşme yükümlülükleri ihlallerinde de toplam 750 bin TL cezai şartı ödemek zorunda.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Nesrin Cavadzade
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