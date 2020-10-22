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Yasak Elma dizisinde bir flaş ayrılık daha!

22.10.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisinde bir flaş ayrılık daha!

FOX ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Yasak Elma dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Önceki günlerde Talat Bulut, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın da diziden ayrılacağı haberleri gündeme gelmişti.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; FOX'un Yasak Elma dizisinde büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın vedasının ardından 'Yiğit' karakterine hayat veren Doğaç Yıldız da diziye veda ediyor.

Fatih Aksoy imzalı Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, kadroya daha sonra katılan Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da projeye veda edeceği öğrenildi.

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Yasak Elma'da böylece Ender, Yıldız ve Şahika'yı canlandıran Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin hikâyesi daha ön planda olacak.

Dizide neden tüm erkek karakterlerin veda ettiği net olarak anlaşılamazken, yeni erkek oyuncuların dahil olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Talat Bulut'un ölüm sahnesinin çekildiği de gelen bilgiler arasında...

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