Yasak Elma dizisinde flaş gelişme! Hangi oyuncular ayrılıyor?

Fox TV'nin her Pazartesi ekranlara gelen Yasak Elma dizisi iki bölüm sonra sezon finali yapacak. Dizide önemli rollerde oynayan üç oyuncu ise veda edecek.

Yasak Elma'da Zeynep ve Alihan karakterine hayat veren Sevda Erginci ve Onur Tuna yeni bölümde veda ediyor. Dizide Hakan karakterini canlandıran Ahmet Kayakesen de sezon finali öncesinde ayrılacak olan isimlerden biri oldu.

Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Şafak Pekdemir, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, 27 Mayıs Pazartesi akşamı sezon finali yapacak.



