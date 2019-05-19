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Yasak Elma dizisinde flaş gelişme! Hangi oyuncular ayrılıyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 19.05.2019 21:44 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da sezon finali öncesi önemli ayrılıklar yaşanacak.

Yasak Elma dizisinde flaş gelişme! Hangi oyuncular ayrılıyor?

Fox TV'nin her Pazartesi ekranlara gelen Yasak Elma dizisi iki bölüm sonra sezon finali yapacak. Dizide önemli rollerde oynayan üç oyuncu ise veda edecek.

Yasak Elma'da Zeynep ve Alihan karakterine hayat veren Sevda Erginci ve Onur Tuna yeni bölümde veda ediyor. Dizide Hakan karakterini canlandıran Ahmet Kayakesen de sezon finali öncesinde ayrılacak olan isimlerden biri oldu.

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Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Şafak Pekdemir, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, 27 Mayıs Pazartesi akşamı sezon finali yapacak.


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Anahtar Kelimeler:
yasak elma ahmet kayakesen

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