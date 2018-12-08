Yasak Elma dizisine flaş transfer!

Medyapım'ın FOX için çektiği "Yasak Elma" dizisi ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran diziler arasında yer alan "Yasak Elma"nın son bölümünde Ender (Şevval Sam) ile Alihan'ın (Onur Tuna) şok evlilik kararı bütün dengeleri alt üst etmiş ve Alihan'ın evlilik teklifini kabul etmek için özel bir parti organize eden Zeynep'i (Sevda Erginci) adeta yıkmıştı.

Zeynep ile Alihan'ın karşı karşıya gelmesinin ardından dizinin 27. bölümünde projeye Dündar adlı yeni bir karakter katılacak.

Melis Civelek ile Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı dizide Dündar rolünü Erdem Kaynarca canlandıracak.

Son olarak Bir Deli Rüzgâr dizisinde rol alan Erdem Kaynarca'nın hayat vereceği Dündar ile Zeynep'in yolları tesadüfen kesişecek.

