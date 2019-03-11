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Yasak Elma dizisine sürpriz oyuncu! Şirin rolünü kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 11.03.2019 21:11 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya yeni bir oyuncu dahil oldu.

Yasak Elma dizisine sürpriz oyuncu! Şirin rolünü kim oynuyor?

Yapımcılığını Med yapımın yaptığı Başrollerinde Talat Bulut , Şevval Sam ,Sevada Erginci, Onur Tuna,’nın oynadığı “Yasak Elma” dizisine başarılı oyuncu Yaren Özgün dahil oldu.

Aydın Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan Yaren Özgün dizide Şirin karakterine hayat veriyor. Barış Ayta’ya birden bire aşık olan Yaren Özgün oynadığı değişik karekteriyle Yasak Elma dizisine renk kattı.

Daha önce çeşitli tiyatrolarda sahne alan Yaren Özgün, Yasak Elma ekibiyle çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

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