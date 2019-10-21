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Yasak Elma final mi yapıyor? Olay iddia!

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

FOX'un bol entrika ve ihtiras dolu dizisi Yasak Elma'dan kötü haber geldi! Dizinin sezon sonunu görmeden erken final yapacağı iddia edildi!

Yasak Elma final mi yapıyor? Olay iddia!

Yasak Elma FOX TV ekranlarında 3. sezonu ile fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizi yeni sezonda entrikaları ile seyircinin beynini yakan Şahika ve Yıldız'ın bebeği Halit Can ile daha keyifli hale geldi.

Pazartesi akşamları reyting listesinin üst sıralarındaki yerini kimseye kaptırmayan Yasak Elma hakkında ortaya atılan bir iddia ise çok dizinin hayranlarına şok etkisi yarattı. FOX TV dizinin fişini bu sezon sonu gelmeden çekiyor.

Medya kulislerinde dolaşan iddialara göre FOX'un reyting makinesi olan dizi bu sezon 2020 yılının mayıs ayının ilk haftası erken final yapacak ve ekran macerasını tamamlayacak.

Çok vahim olan başka bir iddiaya göre ise yapımcılar FOX'a pazartesi günü yayınlanacak başka bir diziyi çoktan sattılar bile.

Şu ana kadar kanaldan ya da yapımcıdan ise resmi bir açıklama gelmiş değil...

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