Yasak Elma finali ne zaman, hangi tarihte, kaçıncı bölümde? Yasak Elma'da büyük finale geri sayım devam ediyor!

Yasak Elma dizisinin final bölümü için geri sayım devam ediyor. Her pazartesi akşamı FOX TV'de ekranlara gelen dizi 6. sezonu ile final yapacak. Sayısız ülkede yayınlanan Yasak Elma dizisi birçok ödülle de adından söz ettirmeyi başarmış durumda. Dizinin sıkı takipçileri Yasak Elma'nın final bölümü hakkındaki araştırmalarına hız kazandırdı. İşte detaylar...

YASAK ELMA FİNALİ NE ZAMAN?

Medyapım imzalı Yasak Elma dizisinin ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanmıştı. Şimdilerde 6. sezonuyla ekranlara gelen Yasak Elma, 179. bölümünde final yapacağını duyurdu.

YASAK ELMA FİNALİ KAÇINCI BÖLÜMDE?

Senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Yasak Elma dizisi 179. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bu bilgiye göre Yasak Elma'nın final bölümü 29 Mayıs 2023 Paazartesi akşamı yayınlanacak.



