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  4. Yasak Elma neden sezon finali yapıyor? Yeni sezon ne zaman başlar? İşte fragman…

Yasak Elma neden sezon finali yapıyor? Yeni sezon ne zaman başlar? İşte fragman…

10.05.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma, 110. bölümüyle birlikte sezon finali yapıyor. Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz haftalarda veda ettiği Yasak Elma’nın sezon finalinde yine izleyiciyi şaşırtan gelişmeler yaşanıyor.

Ender’in, ‘’Bizi biri kötü bir oyunun içine çekiyor gibi…’’ sözleri, Yasak Elma’nın sezon finali bölümüne damgasını vuruyor. Yıldız da, ‘’Hasan Ali operasyonu" sözleriyle Hasan Ali operasyonunun detaylarını paylaşıyor. Yasak Elma, yayınlanan 110. bölüm fragmanıyla sezon finali yapıyor…

Yasak Elma final mi yapacak?

Yasak Elma, 110. Bölümünün ardından sezon finali yapacak. Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte normal akışta yayılanan diziler, sezon finali ile belli bir süre ekranlardan uzak kalıyor…

YASAK ELMA’NIN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YASAK ELMA’NIN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak Yasak Elma’nın yeni sezonunun başlama tarihi ile ilgili bilgiler geldikçe, haberimizde yer alacak…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM ÖZETİ

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Gülenay Kalkan’ın yer aldığı Yasak Elma, 10 Mayıs Pazartesi akşamı sezon finali ile yayınlanıyor.
Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanında; Yıldız ile Şahika'nın planlarına karşılık Hasan Ali'nin yaptığı adım damga vuruyor.
Şahika’nın ölümünün ardından herkes şoke olurken, bundan en çok Kaya etkileniyor…
Ender, Kaya’ya destek olmak adına tüm geçmiş hesaplaşmalarını bir tarafa iteleyerek onun yanında olur.
Hasan Ali de Şahika’nın ölümünü hisseleri almak için fırsat biliyor ve adım atar.
Yıldız ile Ender’in birlik olma vakti geliyor…
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Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi
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medeni denen edepsizlik popalayan yaratıklar

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