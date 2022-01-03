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Yasak Elma neden yok, final mi oldu? Yasak Elma dizisi yeni bölüm ne zaman?

03.01.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisi bu akşam yayın akışında yer almadı. Sevilen dizinin neden yayınlanmadığı ve final olup olmadığı merak ediliyor. Peki Yasak Elma neden yok, final mi oldu? Yasak Elma dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

Yasak Elma neden yok, final mi oldu? Yasak Elma dizisi yeni bölüm ne zaman?

Yasak Elma dizisi yeni sezonda da izleyicisi tarafından yine yakından takip ediliyor.
Her Pazartesi ekrana gelen ve başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in rol aldığı dizi bu akşam ekrana gelmedi. Peki Yasak Elma neden yok?

YASAK ELMA NEDEN YOK?

3 Ocak Pazartesi akşamı senenin ilk bölümü için Yasak Elma dizisini bekleyen seyirciler, yayın akışında sevilen diziyi göremedi. 5. sezonuyla FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin bu akşam neden yayınlanmadığı merak konusu oldu.

Yılbaşı haftası olması sebebiyle bu hafta dizilerin büyük bir bölümü ekranda yer almayacak. Bu akşam FOX TV'de Yasak Elma dizisinin yerine başrolünde Şahan Gökbahar'ın yer aldığı Osman Pazarlama filmi yayınlanacak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

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Yasak Elma dizisi 17 Ocak 2022 Pazartesi günü yeni bölümü ile ekranda yer alacak.

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FOX Yasak Elma dizisi
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