Yasak Elma neden yok, final mi oldu? Yasak Elma dizisi yeni bölüm ne zaman?

Yasak Elma dizisi yeni sezonda da izleyicisi tarafından yine yakından takip ediliyor.

Her Pazartesi ekrana gelen ve başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in rol aldığı dizi bu akşam ekrana gelmedi. Peki Yasak Elma neden yok?

YASAK ELMA NEDEN YOK?

3 Ocak Pazartesi akşamı senenin ilk bölümü için Yasak Elma dizisini bekleyen seyirciler, yayın akışında sevilen diziyi göremedi. 5. sezonuyla FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin bu akşam neden yayınlanmadığı merak konusu oldu.

Yılbaşı haftası olması sebebiyle bu hafta dizilerin büyük bir bölümü ekranda yer almayacak. Bu akşam FOX TV'de Yasak Elma dizisinin yerine başrolünde Şahan Gökbahar'ın yer aldığı Osman Pazarlama filmi yayınlanacak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisi 17 Ocak 2022 Pazartesi günü yeni bölümü ile ekranda yer alacak.

