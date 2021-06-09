Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam’dan "Benim genler sağlam" pozu

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakteriyle hayranlarını şaşırtan Şevval Sam, sosyal medyanın da en aktif isimlerinin başında geliyor.

Yasak Elma dizisi sezon finali yaptıktan sonra dizinin kadınları ile yaptığı tekne turundan yaptığı bikinili paylaşımlarla gündemden düşmeyen güzel oyuncu bu sefer annesi ile birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı.

Usta sanatçı Leman Sam’ın kızı Şevval Sam, annesi ile birlikte olan fotoğrafını “Lemanne’ye bakınca.. Benim genler sağlam” notuyla paylaştı. Sanatçının fotoğrafı 100 binden fazla beğeni aldı.



