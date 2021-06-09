MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam’dan "Benim genler sağlam" pozu

Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam’dan "Benim genler sağlam" pozu

09.06.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinin fenomen karakteri Ender’i canlandıran Şevval Sam, sosyal medyanın da en aktif ünlü isimleri arasında yer alıyor. Şevval Sam bu sefer annesi Leman Sam’la fotoğrafını paylaştı, gönderisi yüz binlerce beğeni topladı.

Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam’dan "Benim genler sağlam" pozu

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakteriyle hayranlarını şaşırtan Şevval Sam, sosyal medyanın da en aktif isimlerinin başında geliyor.

Yasak Elma dizisi sezon finali yaptıktan sonra dizinin kadınları ile yaptığı tekne turundan yaptığı bikinili paylaşımlarla gündemden düşmeyen güzel oyuncu bu sefer annesi ile birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Usta sanatçı Leman Sam’ın kızı Şevval Sam, annesi ile birlikte olan fotoğrafını “Lemanne’ye bakınca.. Benim genler sağlam” notuyla paylaştı. Sanatçının fotoğrafı 100 binden fazla beğeni aldı.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçtiYasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
“Pişman mısın?” sorusuna çarpıcı yanıt“Pişman mısın?” sorusuna çarpıcı yanıt
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Şevval Sam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok bilmişlik iyi değil
bırde TISSSLAYARAK konusmasa ...

En Çok Okunan Haberler

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Kan donduran cinayet! Cansız bedeni güçlükle çıkarıldı

Kan donduran cinayet! Cansız bedeni güçlükle çıkarıldı

Survivor'da şok veda! İddialı yarışmacı elendi

Survivor'da şok veda! İddialı yarışmacı elendi

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.