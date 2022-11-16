Yasak Elma'nın Handan'ı Şebnem Dönmez'in eski eşini görenler 'yok artık' dedi! O da çok ünlü çıktı

Daha önce Kuzey Güney, Medcezir, Avlu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, şimdilerde Yasak Elma dizisinde 'Handan' karakterine hayat veriyor. Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Dönmez'in kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Almanya doğumlu Şebnem Dönmez, 1996 yılında sunduğu Sabah Şekerleri programıyla şöhret kapısını araladı. Sonrasında Görevimiz Tehlike ve Cumartesi Gecesi Ateşi programlarını sundu.

1990 yılında rol aldığı Üç Arkadaş dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan Dönmez; bir Demet Tiyatro, Eyvah Kızım Büyüdü ve Küçük Sırlar gibi yapımlarda rol aldı.

48 yaşındaki Şebnem Dönmez'in eski eşi de çok ünlü çıktı.

Şebnem Dönmez, 2004 yılında yönetmen, yapımcı ve oyuncu Ezel Akay ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2007 yılında yollarını ayırdı.

Şebnem Dönmez, yıllar sonra yaptığı bir itirafta ''Aşık olduğun ve hayatını paylaştığın birinden ayrılmak keyifsiz. Boşanmayı bünyem kaldırmadı'' demişti.

Şebnem Dönmez'den ayrıldıktan sonra bir daha evlilik yapmayan Ezel Akay'ın hayatında biri olup olmadığı henüz bilinmiyor. Öte yandan Ezel Akay, Şebnem Dönmez'den 13 yaş büyük.



