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  4. Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

26.08.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisindeki Kumru rolüyle seyircilerin beğenisini toplayan Biran Damla Yılmaz şimdi de sosyal medyada paylaştığı tatil pozuyla beğeni topladı. Sırt dekolteli poz veren oyuncuya çok sayıda iyi dilek mesajı geldi.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

Biran Damla Yılmaz, 2013 yılından beri oyunculuk kariyerinde etkin olarak rol alıyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi.

SIRT DEKOLTELİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu tatil pozunu takipçileriyle paylaştı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

Biraz Damla Yılmaz, dövmeleriyle de dikkat çekti.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

Takipçilerinden çok sayıda övgü dolu yorum aldı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

Biran Damla Yılmaz Muhteşem Yüzyıl, Kırgın Çiçekler, Baraj gibi projelerde de yer aldı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

Bunların yanı sıra sinema filmi, reklam projelerinde de boy gösterdi.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

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