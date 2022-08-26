Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

Biran Damla Yılmaz, 2013 yılından beri oyunculuk kariyerinde etkin olarak rol alıyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz sırt dekolteli poz verdi.

SIRT DEKOLTELİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu tatil pozunu takipçileriyle paylaştı.

Biraz Damla Yılmaz, dövmeleriyle de dikkat çekti.

Takipçilerinden çok sayıda övgü dolu yorum aldı.

Biran Damla Yılmaz Muhteşem Yüzyıl, Kırgın Çiçekler, Baraj gibi projelerde de yer aldı.

Bunların yanı sıra sinema filmi, reklam projelerinde de boy gösterdi.

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.





