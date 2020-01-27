Yasak Elma'nın oyuncusu Ayşegül Çınar 'Sevgilim beni öldürecek' deyip polise sığındı

Bir dönem Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde 'Lila' karakterine hayat veren Ayşegül Çınar, sevgilisiyle tartıştıktan sonra, kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da gündeme gelen habere göre, Yasak Elma dizisinden 'Lila' karakterine hayat veren Ayşegül Çınar, geçtiğimiz Cuma günü bir süredir birlikte olduğu Furkan Çalıkoğlu ile Etiler'deki bir mekana gitti. Mekanda otururken bir anda tartışmaya başlayan ikilinin sesleri yükseldi. İddiaya göre; Furkan Çalıkoğlu, Ayşegül Çınar'ın üzerine içki döküp tehdit etti. Oyuncu tuvalete gitme bahanesiyle masadan kalktı.

POLİSİN ÇAĞRILDIĞINI DUYUNCA MEKANDAN KAÇTI

Tuvalete giderken yakınındaki diğer müşterilerle konuşan Ayşegül Çınar, 'Erkek arkadaşım beni öldürecek lütfen polis çağırın' diyerek yardım istedi. Çevredekiler Ayşegül Çınar'ı sakinleştirip 155'i aradı. Durumu fark eden Furkan Çalıkoğlu kaçtı.



