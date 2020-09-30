MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma’nın Şahika’sı Nesrin Cavadzade'den çıplak fotoğraf hatırlatması

Yasak Elma’nın Şahika’sı Nesrin Cavadzade'den çıplak fotoğraf hatırlatması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 14:39 | Son Güncelleme

Yasak Elma’nın Şahika’sı Nesrin Cavadzade kendisine çıplak fotoğraf gönderenlere gözdağı verdi. Güzel oyuncu kendisine gelen fotoğrafları gerekirse sergileyeceğini söyledi.

Yasak Elma’nın Şahika’sı Nesrin Cavadzade'den çıplak fotoğraf hatırlatması

Yasak Elma’nın Şahika’sı Nesrin Cavadzade Nişantaşı’nda görüntülendi. Babasıyla kahvaltı yapan oyuncu, gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Nesrin Cavadzade, erkeklerin sosyal medyadan kendisine çıplak fotoğraf gönderdiğini ifade ederek "Hiçbirini silmiyorum, onlarla sergi açacağım. Kimliklerini de açıkça göstereceğim" şeklinde konuşmuştu.

Aynı konuya değinen oyuncu, hala benzer fotoğrafların geldiğini ve bunları sakladığını söyledi. Kendisini bu tarz fotoğraflarla rahatsız edenler hakkında ise, “kimse kendini çok zeki ya da kurnaz sanmasın” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Mahkemeden iyi haber! Mahkemeden iyi haber!
Ölüm yıl dönümünde anıldıÖlüm yıl dönümünde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Tosun ve Eymen Adalı boşandı!
Şok ayrılık! Ünlü çift boşandı!
Deniz Akkaya’ya mahkemeden iyi haber
Mahkemeden iyi haber!
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah: Yaşamadan bilemem
Gece yarısı yakalandı! Ne diyeceğini bilemedi
Survivor Evrim Yasin'le çıkan aşk söylentilerine fena patladı! ‘Gönül ilişkileriniz...’
Mert'ten sonra adı onla aşk dedikodusuna karışınca...
Edis Görgülü'den hamam pozu
Edis Görgülü'den hamam pozu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.