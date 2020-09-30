Yasak Elma’nın Şahika’sı Nesrin Cavadzade'den çıplak fotoğraf hatırlatması

Yasak Elma’nın Şahika’sı Nesrin Cavadzade Nişantaşı’nda görüntülendi. Babasıyla kahvaltı yapan oyuncu, gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Nesrin Cavadzade, erkeklerin sosyal medyadan kendisine çıplak fotoğraf gönderdiğini ifade ederek "Hiçbirini silmiyorum, onlarla sergi açacağım. Kimliklerini de açıkça göstereceğim" şeklinde konuşmuştu.

Aynı konuya değinen oyuncu, hala benzer fotoğrafların geldiğini ve bunları sakladığını söyledi. Kendisini bu tarz fotoğraflarla rahatsız edenler hakkında ise, “kimse kendini çok zeki ya da kurnaz sanmasın” dedi.

