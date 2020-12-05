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Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılacak mı?

05.12.2020 00:33 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılacak mı?

Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisiyle ilgili sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Dizinin önemli karakterlerinden Şahika'ya hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'ya veda edeceği öne sürüldü.

Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, kadroya daha sonra katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız diziden ayrılmıştı.

Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay ile kadrosunu güçlendiren Yasak Elma'dan sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

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Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 90. bölümde diziden ayrılacağına yönelik iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Nesrin Cavadzade Yasak Elma'da birlikte rol aldığı Gökhan Alkan ile de aşk yaşamaya başlamıştı.
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Ancak konu hakkında herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.


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