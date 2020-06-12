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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece bağış kampanyası açtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 02:18 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece, doğum günü için kendisine hediye gönderilmesini istemedi. Eda Ece doğum gününde hediye almak isteyenlere Türk Kanser Derneği’ne bağışta bulunmasını rica etti.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece bağış kampanyası açtı!

20 Haziran'da 30 yaşına girecek olan Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece, doğum gününde hediye almak isteyenlerin Türk Kanser Derneği’ne bağışta bulunmasını rica etti. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan güzel oyuncu şöyle yazdı:

edaece

"Gönlünüzden gelen neyse o az ya da çok. Benim doğmam değil önemli olan bu hayatta birbirimize destek olmak."Hepinize merhaba. Bu sene doğum günümde Türk Kanser Derneği’nde bir bağış kampanyası açtım. ⁣Sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve imkanları kısıtlı yetişkin ve çocuklara umut olmalarını istiyorum. Kanser tedavisi sürecinden geçmek yeterince zorken, bir de imkanlarınızın kısıtlı olması bu süreci çok daha zor yapıyor, lütfen desteğinizi esirgemeyin.

Kampanya doğum günü tarihim olan 20 Haziran'a kadar açık kalacak.⁣ Gönlünüzden gelen neyse o az yada çok.Bunun ne kadar olduğuyla hiçbir ilgisi yok.Benimle beraber kanser tedavisi görenleri mutlu etmek isterseniz,çok sevinirim.İyi ki doğdun der annem ama benim doğmam değil önemli olan,bu hayatta birbirimize destek olmak.

Kampanyanın linkini profilime bırakıyorum. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

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