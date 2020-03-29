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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den karantina pozu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 20:46 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ve sevilen oyuncu Eda Ece son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminde kalmayı başarıyor.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den karantina pozu!

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, setin tatil olmasından sonra kendini evinde karantina altına almıştı. Yaptığı paylaşımlarla takipçilerine evde kalmaları gerektiğini hatırlatan Eda Ece yaptığı son paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinden bazıları "Sen bu kadar zayıf mıydın?" yorumunu yaparak şaşkınlığını ifade etti.

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Eda Ece, yaptığı paylaşımında kendi saçlarıyla ve fit haliyle bir pozunu paylaştı. Koronavirüs salgınının geçmesinin ardından planını anlatan oyuncu, “Corona geçsin, kendi saçlarımla bir ajan oynayayım, ama komik” diyerek gülümsetti.
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Ünlü oyuncunun fit halini gören takipçileri ise bir hayli şaşırdı. Bir hayranı, “Sen bu kadar zayıf mıydın” diyerek şaşkınlığını ifade etti. Kimi takipçiler ise dizide kötü giydirildiği için kilolu gözüktüğü yolunda yorumda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece, yasak elma, yıldız,

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