MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece hayranlarının sorularını yanıtladı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece hayranlarının sorularını yanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:01 | Son Güncelleme

Yasak Elma yeni sezonuyla ekranlara dönen oyuncu Eda Ece Instagram hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece hayranlarının sorularını yanıtladı

Anadolu Efesli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ayrılan ve normalleşme ile sete geri dönen Eda Ece hayranlarının sorularına yanıt verdi.

Yasak Elma ile ekrana dönen Eda Ece, “En beğendiğiniz erkek yıldız kim?” sorusuna, “Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Onur Saylak, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve ekranda enerjisini sevdiğim Kerem Bürsin’i sayabilirim” cevabını verdi.

Oyuncu, bu zamana kadar çok fazla hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Sosyal medyada hayranlarıyla dertleşen ünlü isim Eda Ece, “Ama kimseye kızamayız bu hayatta çünkü hayat zordur, insan olmak zordur. Hata yapmamak mümkün mü? Yüreği iyi insan tamamdır. Onu da hemen anlarım” ifadelerini kullandı.

Ece, ayrıca formunun sırrını merak eden takipçilerine, “Formumu korumuyorum” şeklinde espri yaptı.

Ekran Alıntısı

Normalleşmenin ardından tatile çıkan güzel oyuncu, soluğu Bodrum'da almıştı. Kendini uzaklardan görüntüleyen gazetecilere takılan Ece, "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki akıma uyduCüneyt Arkın da sosyal medyadaki akıma uydu
Sihirli Annem 17 yılın ardından yeniden ekranda!Sihirli Annem 17 yılın ardından yeniden ekranda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Tüm vatandaşlar SMS'lerle uyarıldı: Dışarı çıkmayın
Tüm vatandaşlar SMS'lerle uyarıldı: Dışarı çıkmayın
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Tedaviye başladı! Teklifleri kabul etmiyor
Tedaviye başladı! Teklifleri kabul etmiyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sahip olduklarını tek tek saydı
Sahip olduklarını tek tek saydı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Tugay kitap okurken paylaştı beğeni yağdı
Mini etekli pozuna yorum yağdı! 'Çok güzelsin'
Melisa Döngel'in sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Güldür Güldür Show yeni sezona hangi oyuncular katıldı! İşte Güldür Güldür'ün yeni isimleri
Yeni sezona iki ünlü isim katıldı!
Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki akıma uydu! 51 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki akıma uydu
MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? 9 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef'te eleme adayları belli oldu!
Nusret Gökçe altınlı cappuccino yaptı: Kahve dükkanı açacağım
Nusret yine abarttı! Yeni işini bakın nasıl açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.