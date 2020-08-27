Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrıldı mı?

Oyuncu Eda Ece, bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerinde kriz yaşadıktan aralarındaki buzları eriten çift, bir kez daha ayrıldı.

Ece ve Tuncer, birbirlerini sosyal medyadan sildi.

Eda Ece dün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar."

Eda Ece son zamanlarda kendini işini verdi. Ece Yasak Elma çekimleri için yoğun şekilde çalışırken sık sık setten de paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

