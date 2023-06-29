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Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci bikinili poz verdi! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi

29.06.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle büyük beğeni toplayan Sevda Erginci sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Son olarak bikinili poz veren güzel oyuncunun bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.

Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci bikinili poz verdi! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi

Rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Sevda Erginci son olarak Yasak Elma dizisinde Zeynep karakterine hayat verdi. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü isimden tatil paylaşımı geldi. Bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Sevda Erginci'nın son gönderisine ünlü isimlerde kayıtsız kalamadı.

Güzel oyuncunun tatil paylaşımına; ünlü oyuncu Gonca Vuslateri 'Kuşşşş ve kırmızı kalp' yorumunu yaparken, Melisa Aslı Pamuk'ta dans emojisi ile karşılık verdi. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'da gönderiyi beğenenler arasında yer aldı.

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Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sevda Erginci sahneye ilk kez Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu'nda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunuyla çıktı.

Sevda Erginci 2

İlk TV projesi Koyu Kırmızı ile beraber aynı yıl Veda adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi. Genç oyuncu ilk sinema tecrübesini ise Uzaklarda Arama ile yaşadı.

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Yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı filmde Yağmur Ünal, Mehtap Bayri, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle çalıştı. Bir yıl sonra da yeniden dizi dünyasına dönerek Liseli Sevda rolüne hayat verdi.

Sevda Erginci 4

Burada dik kafalı ve aşık bir kızı canlandıran Erginci büyük beğeni topladı. Genç oyuncu dizinin final kararı almasıyla Ver Elini Aşk dizisi ile ekrana hiç ara vermeden devam etti.

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Sevda Erginci'nin en çok sevilen karakterlerinden biri de Yasak Elma'da hayat verdiği Zeynep oldu.

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