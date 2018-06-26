Yasak Elma oyuncusu Onur Tuna, Talat Bulut ve setteki taciz hakkında konuştu!

Yasak Elma dizisinde Alihan karakterini canlandıran Onur Tuna, arkadaşı Cem Uçan ve Gülşah Şahin'in düğününde objektiflere takıldı. Onur Tuna, rol aldığı dizinin setinde yaşanan taciz iddiaları hakkında sessizliğini bozdu.

'ADINI BİLE ZİKREDEMİYORUM'

Çiftin nikah şahitliğini yapan oyuncu, Talat Bulut'un kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddialarıyla ilgili, "Yargıya taşındığı için net konuşamayacağım doneler var. Adını bile zikredemiyorum, çok berbat bir olay. Fikrimi daha sonra açıklayacağım" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Talat Bulut’un 'Yasak Elma' dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı. Oyuncunun dizi dışındaki işleri de iptal edilmeye başladı.

'Mucize 2' filmini çekmeye hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, Talat Bulut'a rol verecekti. Skandal iddianın üzerine Talat Bulut'u kadrodan çıkardı. Yeni bir oyuncu arayışı nedeniyle çekimleri de durdurdu. Talat Bulut 'Mucize'nin ilk serisinde 'Öğretmen Mahir' rolündeydi.

