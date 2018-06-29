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Yasak Elma oyuncusu Şevval Sam'dan Talat Bulut açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Şevval Sam, Talat Bulut ve kostüm asistanı Özge Şimşek arasında geçen taciz davası hakkında "Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız" dedi

Yasak Elma oyuncusu Şevval Sam'dan Talat Bulut açıklaması

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Ender karakteri Şevval Sam, dizide yaşanan taciz iddiası ile ilgili "Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır" dedi.

Talat Bulut'un kostüm asistanı genç kızı taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruları yanıtlayan Şevval Sam, şöyle konuştu:

"Şahit olduğum bir şey değil, taciz dediğiniz şey şahit olunabilecek de bir şey değil. bunun ispatı biraz zordur. Bu iş artık yargıya taşındı, çok yorum yapmak istemiyorum. dünyada bunun örneklerini gördük. Türkiye'de bunun üzücü hikayelerini çok duyduk. Kişilere de diziye de yakışık olmayan bir haber oldu, bunlara çok üzüldük. Benim konuşmam şu anda çok doğru değil. Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır. Daha çok mağdur olan kadınlar oluyor.''

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Anahtar Kelimeler:
özge şimşek yasak elma şevval sam Talat Bulut

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