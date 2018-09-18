Yasak Elma setinde neler oluyor? Talat Bulut'a özel karavan!

Genç oyuncu açıklamalarına şöyle devam etti: "Ben Talat abiyi yakında tanıdığım için açıkçası bu olaya pek inanmadım, konduramadım. Böyle bir şey olsa kesinlikle hissederdim. Olmuş diye sorarsanız bence olmamıştır biz hepimiz oradaydık. Benim tanıdığım kadarıyla böyle bir şey yok ve olay yargılanarak bitti. Biz sezon finalinin son sahnesini çekene kadar bu konu hiç geçmedi. Neden bu konu o gün çıkmadı da 6 gün sonra olay ortaya çıktı ben de bunu anlamıyorum.

Taciz olayının takipsizlikle sonuçlanmasının ardından Yasak Elma setine geri dönen Talat Bulut'un, kostüm asistanı Özge Ş. ile yaşadığı olay hakkında konuşan genç oyuncu Ayşegül Çınar, "Özgeyi çok iyi tanımıyorum. Beni de birkaç kez giydirmişti. Zaten 1-2 haftadır sette çalışıyordu, şu an bizde devam etmiyor. Çok şeker bir kızdı böyle bir şey yapabileceğiniz düşünmedik" dedi.

Oyuncu Talat Bulut'un 'Yasak Elma' dizisinin kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği yönünde iddialarla gündeme gelmişti. Dizide Bulut'un kızını oynayan Ayşegül Çınar katıldığı 2. Sayfa programında yaşanan taciz olayına inanmadığına Bulut ile sürekli birlikte olduğunu söyledi.

"ŞEVVAL SAM SAHNE DIŞINDA KONUŞMUYOR"

Sette herkes samimi ama Şevval Sam set dışında konuşmuyor. Herkes bir karavandaydı ancak şu an Talat Bulut'un özel karavanı var. Onlar profesyonel olduğu için sahnelerde bir değişiklik olmuyor, çok güzel oynuyorlar.

Ben Talat abiyle 7/24 yanındayım kızı rolünü geçtim gerçekten kızı gibiyim. Bulut'un Amerika'da eğitim gören kızı da süreçte kötü oldu ve çok ağladı."

