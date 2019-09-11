Yasak Elma sezona mantık hatasıyla başladı!

FOX TV'nin pazartesi akşamları yayınlanan dizisi Yasak Elma yeni sezona bomba gibi başladı. Olayların bitmek bilmediği dizi 48. bölümü ile ekran macerasına yeniden başladı. 8 ay sonrasının gösterildiği dizideki mantık hatası ise sosyal medyanın diline düştü.

Yeni sezonun ilk bölümünde beyin yakan olaylardan birisi Halit Argun'dan boşanmak üzere olan Yıldız'ın hamile kalması oldu. Son günlerde eşiyle sık sık sorun yaşayan ve araları soğuk olan Yıldız'ın nasıl hamile kalmayı başardığı sosyal medyada gündem oldu.

Dizideki en bomba mantık hatası ise Ender'in mezar taşıydı.

Ender’in mezar taşında ölüm tarihi olarak Mayıs ayının 27’si yazıyor ve olayların üzerinden tam 8 ay geçmiş! Bu durumda aylardan Ocak olmasına rağmen tüm oyuncuların yazlık kıyafetler ve bronz tenleriyle dolaşması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Yaz aylarının ortasında çekilen dizideki bu mantık hatası sosyal medyanın da diline düştü. Yasak Elma izleyicileri bu hatayla epey dalga geçti.

