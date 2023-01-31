Yasak Elma son bölüm full izle! Fox Tv ile Yasak Elma 164. bölüm tek parça izle!

Yasak Elma son bölümü izleyemeyenler yeni bölüm detaylarını merak ediyorlar. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen'in başrollerini paylaştığı dizide bu hafta yine heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitliyor. Dizinin son bölümünde, Selim gözünü karartarak Kumru’dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia’ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz. İşte tüm ayrıntılar...

YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLE!

YASAK ELMA 164. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep’tir.

Kumru’ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez.

Selim gözünü karartarak Kumru’dan intikam almak için plan yapar.

Yıldız ve Ender, Julia’ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz.

