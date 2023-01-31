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  4. Yasak Elma son bölüm full izle! Fox Tv ile Yasak Elma 164. bölüm tek parça izle!

Yasak Elma son bölüm full izle! Fox Tv ile Yasak Elma 164. bölüm tek parça izle!

31.01.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dün akşam 164. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide dün akşam yine fırtınalar koptu. Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep’tir....

Yasak Elma son bölüm full izle! Fox Tv ile Yasak Elma 164. bölüm tek parça izle!

Yasak Elma son bölümü izleyemeyenler yeni bölüm detaylarını merak ediyorlar. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen'in başrollerini paylaştığı dizide bu hafta yine heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitliyor. Dizinin son bölümünde, Selim gözünü karartarak Kumru’dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia’ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz. İşte tüm ayrıntılar...

YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLE!

YASAK ELMA 164. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep’tir.

Yasak Elma

Kumru’ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez.

Yasak Elma 2

Selim gözünü karartarak Kumru’dan intikam almak için plan yapar.

Yasak Elma 3

Yıldız ve Ender, Julia’ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz.

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