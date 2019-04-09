Yasak Elma'ya Ender ve Kaya'nın öpüşme sahnesi damga vurdu! Yasak Elma 40. son bölüm izle!

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Yasak Elma dizisinin 8 Nisan Pazartesi ekrana gelen 40. son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde, Dündar kendisini düğünde terk eden Zeynep'e büyük bir ders vermeye karar verdi. Dündar’ın Zeynep’i kaçırması herkesi alarma geçirdi. Dündar'ın tehdit etmesiyle Zeynep zorla Dündar'la evlenmek zorunda kaldı. Ancak Zeynep'in kaybolması Alihan ve Halit'i harekete geçirdi.

Kaya, Erim’le ilgili şüphelerinin peşinden gitti. Kaya'nın Erim'le yakınlık kurması Ender'i çileden çıkarttı. Ender kendini kaybederek ‘Hayatımı mahvettim’ diyerek Kaya'ya saldırdı. Kaya ise gerçeği öğrenmek istediğini söyleyerek 'Erim benim oğlum mu?' diye sordu. Kaya son duyduklarından ve Ender’in halinden artık Erim konusunda emin oluyor.

Alihan bu işi kökten çözmek için harekete geçer. Ender Kaya’dan kaçmaya ve kurmaya çalışırken ona yakınlaştığını fark eder. Kaya’nın Erim’le yakınlık kurması Ender’i çileden çıkarır. Yıldız ise Asuman’la birlikte Mustafa’dan kurtulmanın yollarını arar.

YASAK ELMA 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yasak Elma dizisini 15 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 41. yeni bölüm fragmanı ise Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı.



