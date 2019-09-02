Yasak Elma'ya tescilli dünya güzeli!

Fox TV'de yeni sezonu için hazırlıklarına başlanan Yasak Elma'ya geçtiğimiz yıl Best Model of the World yarışmasını kazanan Faslı model dahil oldu.
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bölümüyle Mayıs ayında ekranlara veda eden Yasak Elma'da yeni sezon için geri sayıma başlandı. 9 Eylül Pazartesi günü 48. bölümüyle sevenlerini ekrana kilitleyecek olan diziye, Best Model of the World birincisinin dahil olduğu öğrenildi.
Faslı model Iman Casablanca, dizide Yasak Elma dizisinin kadrosuna katıldı. Casablanca, dizide 'Leyla' karakterine hayat verecek. Dizide istemediği biriyle zorla evlendirilen Leyla'nın kaçışı ve Kaya ile tanışması olayları beraberinde getirecektir.
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