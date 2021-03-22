Yasak Elma yeni bölüm fragmanı l Yıldız uyanıyor

Yasak Elma dizisinin son bölümünde Hasan Ali'nin evinde yaşanan olaylar ve daha sonra Yıldız'ın Cansu hakkındakileri öğrenmesi ile herkesin gündemi bunlar olur. Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı ise, izleyicileri tam olarak şoka uğrattı.

YASAK ELMA 103. BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 103. BÖLÜM 1. FRAGMANI

YASAK ELMA 103. BÖLÜM 2. FRAGMANI

YASAK ELMA 103. BÖLÜM 3. FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma'nın geçen hafta yayınlanan 102. bölümünde Hasan Ali'nin evinde yaşananlar ve Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesin gündeminde bomba etkisi yaratır. Hasan Ali, gelini Yıldız ve oğlu Çağatay'ın arasını düzeltmek isterken Şahika da Hasan Ali gibi bu konuda bir şeyler yapmaya çalışmaktadır.

Bütün bu olanların diğer tarafında ise kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olan Cansu bulunmaktadır. Peki Cansu yaşadıklarının intikamını almak için ne yapacaktır?



