MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı l Yıldız uyanıyor

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı l Yıldız uyanıyor

22.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma'nın 102. bölümü geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bu hafta yayınlanacak 103. bölümde neler olacağı oldukça merak ediliyor. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümüne, Çağatay'ın "O senin oğlun değil, Yıldız'ın oğlu" sözleri damga vuruyor.

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı l Yıldız uyanıyor

Yasak Elma dizisinin son bölümünde Hasan Ali'nin evinde yaşanan olaylar ve daha sonra Yıldız'ın Cansu hakkındakileri öğrenmesi ile herkesin gündemi bunlar olur. Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı ise, izleyicileri tam olarak şoka uğrattı.

YASAK ELMA 103. BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 103. BÖLÜM 1. FRAGMANI

YASAK ELMA 103. BÖLÜM 2. FRAGMANI

YASAK ELMA 103. BÖLÜM 3. FRAGMANI

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı l Yıldız uyanıyor

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma'nın geçen hafta yayınlanan 102. bölümünde Hasan Ali'nin evinde yaşananlar ve Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesin gündeminde bomba etkisi yaratır. Hasan Ali, gelini Yıldız ve oğlu Çağatay'ın arasını düzeltmek isterken Şahika da Hasan Ali gibi bu konuda bir şeyler yapmaya çalışmaktadır.

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı l Yıldız uyanıyor

Bütün bu olanların diğer tarafında ise kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olan Cansu bulunmaktadır. Peki Cansu yaşadıklarının intikamını almak için ne yapacaktır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Ünlü oyuncu korona oldu! Set durduÜnlü oyuncu korona oldu! Set durdu
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Eda Ece Nesrin Cavadzade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Diğer Haberler

Sanem Çelik, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı bırakıyor!

Ünlü oyuncu bırakıyor! Feci son yazıldı

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel koronavirüse yakalandı!

Ünlü oyuncu korona oldu! Set durdu

Uyanış Büyük Selçuklu neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman?

Uyanış Büyük Selçuklu'ya koronavirüs arası

Doğduğun Ev Kaderindir'de şoke eden ayrılık! İbrahim Çelikkol bırakıyor

Başrol oyuncusu ayrılıyor! Şoke eden veda

Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Maraşlı son bölümde ne oldu? | “Operasyon yok! Maraşlı var!”

Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.