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Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? Halit ve Yıldız yeniden evleniyor mu? Yasak Elma 75. yeni bölümden çarpıcı fragman

DİZİ HABERLERİ  | 02.09.2020 02:33 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 4. sezon 75. yeni bölümünden 6. fragman yayınlandı. Yasak Elma'nın 75. bölüm yeni bölüm fragmanında, Halit eski eşi Yıldız'a yeniden evlenme teklif ediyor. Şahika ise Halit'i şirketteki ortalıklığı konusunda uyarıyor. Peki Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Yasak Elma yeni sezon tarihi ve fragmanı.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezonu ile ekranlara dönmek için gün sayıyor. Koronavirüs nedeniyle son olarak Mart ayındaki 74. bölümüyle ekrana gelen dizi için daha sonra sezon finali kararı alınmıştı. Yasak Elma'nın merakla beklenen 75. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Yeni bölümde Halit'in eski eşi Yıldız'a yeniden evlilik teklif etmesi merak uyandırdı.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma, yeni sezon ilk bölümüyle 7 Eylül'de Fox TV ekranlarında olacak.
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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.

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Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar.

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Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

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