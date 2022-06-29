Yasak Elma'nın sezon finalinde Yıldız'ın giydiği çiçekli elbiseye alternatif öneriler

Yaz trendinin unutulmayan çiçek desenli elbiseleri ünlü oyuncuların kombinlerini bu sezon da süslüyor. Esprileriyle sevenlerinin kalbinde taht kuran Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sarı saçları ve mavi gözlerine oldukça yakışan çiçekli elbisesiyle yaz aylarının enerjisini sonuna kadar yansıtıyor. Eğer siz de bu elbiseye benzer ürün önerilerini görmek istiyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atmalısınız!

1. Yaz aylarının göz kamaştıran parçalarından Koton Çiçekli Büzgülü İnce Askılı Mini Elbise

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Tasarımı ve renkli desenleriyle göz dolduran Koton Çiçekli Büzgülü İnce Askılı Mini Elbise'yle yaz aylarının hareketli kombinlerine ilk adımı atabilirsiniz. Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, renkli kişiliğini tarzına da yansıtmayı ihmal etmiyor. Eğer Yıldız stilini benimsiyor ve yaza uygun cıvıl cıvıl kombinler yaratmaya meraklıysanız bu elbiseyi çok seversiniz. %95 polyester, %5 elastan kumaştan üretilen elbise, sıcak günlerinde sizi terletmiyor ve gün boyu keyifle vakit geçirmenizi sağlıyor. Bu yazın hit parçalarından biri olmaya aday ürünü mutlaka dolabınıza eklemelisiniz!

2. TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Sırt Detaylı Elbise, rahatlığı ve şıklığıyla görenleri kendine hayran bırakacak

Her yaz sezonunun vazgeçilmezi çiçek desenli elbiseler birbirinden farklı modellerle boy gösteriyor. Bunlardan en çok tercih edileni ise TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Sırt Detaylı Elbise. Şıklığı ve zarifliği bir kenara, sevimli duruşuyla tam yaza uyacak parçalardan biri olan elbiseyi ister davetlerde ister arkadaşlarınızla yaz günlerinin tadını çıkarırken giyebilirsiniz. Bağcıklı sandaletlerle müthiş bir uyum yakalayabileceğiniz ürün; %75 polyester, %25 pamuklu kumaşıyla konfor vadediyor. Yıldız'ın sezon finalinde giydiği elbiseye çok benzeyen ama modelin daha uygun fiyatlısını arayanlar için harika bir seçim olacağa benziyor.

3. Günlük kullanıma uygun elbise arayışında olanlara özel Koton Kısa Kollu Bisiklet Yaka Çiçekli Yazlık Elbise

Günlük olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir elbise arıyorsanız Koton Kısa Kollu Bisiklet Yaka Çiçekli Yazlık Elbise'ye dolabınızda yer açmalısınız. Hızlıca giy-çık yapabileceğiniz elbise, sade ama hareketli bir tasarıma sahip. Güzelliği kadar kombinleriyle de dikkat çeken Yıldız karakterinin stilini gündelik yaşamınızda yansıtmak istiyorsanız bu ürün, rahatlıkla kullanabileceğiniz parçalar arasında yer alıyor. Üstelik yumuşacık ve esnek dokusuyla konfor sağlıyor. Bele oturan kalıbıyla fiziğinizi her zamankinden daha güzel gösterecek elbise, şık tasarımıyla göz kamaştırıyor. Elbiseyi ister sandaletlerle ister spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz.

4. TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Tek Omuz Poplin Elbise ile davetlerin dikkat çeken ismi siz olun

Yaz günlerinin enerjik havasına uyum sağlamak isteyenler için TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Poplin Elbise önerisiyle geldik. Yırtmaçlı eteği, onu süsleyen hareketli fırfırları ve balon kol detayları yaz partilerinde veya davetlerde şıklığın ve zarifliğin aranan ismi siz olabilirsiniz. %95 polyester, %5 elastan kumaştan üretilen elbisenin asimetrik yakası tarzınıza bambaşka bir hava katıyor. Yoğun kullanılan çiçek desenleri ise elbiseyi yaz sezonuna hazırlıyor, desek yanılmış olmayız. Önü açık topuklu ayakkabılarınızla çok yakışacak elbiseyi gold detaylı aksesuarlarla tamamladığınızda kendinize hayran kalmadan edemeyeceksiniz.

5. İddialı ve son derece şık bir elbise isteyenler için SOBİ Çiçek Desenli Tek Omuz Yandan Büzgülü Ayarlanabilir Elbise

İri çiçek desenleriyle sade ama bir o kadar da romantik parçalar arasında boy gösteren SOBİ markalı elbise sayesinde yazın eşsiz güzelliğini üzerinizde taşıyabilirsiniz. Tek omuz detayı ve bel dekoltesiyle iddianızı gözler önüne seren ürün, yandan büzgülü eteğiyle farklı bir stil yaratıyor. Eteğini ister asimetrik ister düz şekilde ayarlayabileceğiniz şık elbise, zarif tasarımıyla büyüleyici bir duruş sunuyor. Kış aylarında çizmeyle yaz aylarında bağcıklı topuklu ayakkabılarla giyebileceğiniz ürün, kalitesine göre fiyatını da hak ediyor.

6. Plaj modasını Mudo Çiçek Desenli Tek Omuz Volanlı Mini Elbise'yle yakalayın

Yalnızca sokakta değil, plajda da tarzınızla göz kamaştırmak istiyorsanız Mudo Çiçek Desenli Tek Omuz Volanlı Mini Elbise'yle hayal ettiğiniz tarzı yakalayabilirsiniz. Bele oturan dar kalıbıyla fiziğinizi eşsiz gösteren elbise, tek omuz detayıyla Yıldız'ın stilini takip ediyor. %22 keten, %22 pamuk ve %56 viskoz kumaştan üretilen kıyafet, yazın bunaltıcı sıcakları için birebir. Peki, renkleriyle iç açan bu elbiseyi yaza uygun şekilde nasıl kombinleyebilirsiniz? Öncelikle hasır şapkalar, yaz günü kombinlerinin kemik parçalarından biri. Ona eşlik eden clutch model bir hasır çantayla göz kamaştırmak için hazırsınız!

7. Çiçek deseninin zarifliğini Love On Friday Paradise Tek Omuz Elbise ile yansıtın

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Her sezon sıra dışı elbiseleriyle kalpleri çalan Love On Friday, bu kez Paradise Tek Omuz Elbise ile yaz trendlerinden geri kalmıyor. Yıldız'ın tarzına bir tık değişiklik katmak isteyenler için oldukça ideal bu parça, iddialı sırt dekoltesiyle de cesur kadınların gözdesi oluyor. Viskoz kumaştan üretilen elbise, drape detayları ve mini boyuyla bacak boyunuzu uzun gösterirken tarzınızı daha çekici kılıyor. Beyaz, lila ve pembe gibi yaza uygun renk cümbüşüyle hareketlilik kazanan elbiseyi almak için daha fazla geç kalmayın!

8. Açelya Okçu Drape Detaylı Desenli Dokuma Elbise'nin içinde kendinizi peri gibi hissedeceksiniz

Açelya Okçu imzalı Drape Detaylı Desenli Dokuma Elbise'yle tanışmaya hazır mısınız? Yıldız'ın güzelliği kadar dikkat çekici elbise kombinlerinden de ilham almak ve değişik modellerdeki elbiseleri dolabınızda bulundurmak istiyorsanız harika ürünlerden biriyle karşınızdayız. Kırmızı rengiyle son derece romantik olmasının yanında mavi çiçek desenleriyle şıklığı üst seviyeye taşıyan elbise, geniş yaka omuz detayı ve kısa balon kollarıyla akşam yemeği, yaz partileri veya düğün davetleri için en iyi alternatiflerden biri. Naif olduğu kadar havalı bir duruş isteyenler için doğru adres!