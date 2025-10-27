Yaşam arayışında yeni umut! 20 ışık yılı uzaklıkta bulundu: “Süper Dünya"

Bilim insanları, sadece 20 ışık yılı uzaklıkta yer alan ve "süper Dünya" sınıfında değerlendirilen GJ 251 c gezegenini keşfetti. Araştırmacılar, bu gezegenin yıldızına ne çok yakın ne de çok uzak konumda olduğunu ve yüzeyinde sıvı su bulunma ihtimali olan “Goldilocks Bölgesi”nde yer aldığını açıkladı.

“YAŞAM İÇİN EN İYİ ŞANSIMIZ OLABİLİR”

Penn State Üniversitesi’nden astronom Prof. Suvrath Mahadevan, keşfi değerlendirdi:

"Bu tür gezegenler, evrende yaşam bulma umutlarımızı canlı tutuyor. GJ 251 c, yıldızına tam sıvı suyun var olabileceği mesafede."

ÖNÜMÜZDEKİ 5-10 YIL İÇİNDE YAŞAM İZLERİ ARANACAK

Henüz GJ 251 c’nin atmosferi gözlemlenemese de, yeni nesil teleskoplar sayesinde önümüzdeki yıllarda gezegende yaşam izleri araştırılacak. Prof. Mahadevan, "Bu gezegen, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde yaşam izleri arayışımızda en güçlü adaylardan biri olacak" dedi.