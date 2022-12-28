Yaşam eş anlamlısı nedir? Yaşam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaşam kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. "Yaşa-" fiilinden türetilen yaşam kelimesinin bilinen en eski kullanımı 1960’lı yıllardadır. Ömür ve hayat kelimelerine karşılık olarak türetilmiştir. Türkçe kökenli olan yaşam kelimesi, canlılarda doğum ile ölüm arasında geçen süre anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre yaşam kelimesinin anlamı şu şekildedir: "Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat"

Yaşam kelimesi ayrıca farklı kelimelerle de yeni bir kavramı karşılayan birleşik kelimeler de türetir. Bu kelimelere "yaşam biçimi", "yaşam boyu", "yaşam felsefesi", "yaşam savaşı", "öz yaşam" gibi birleşik kelimeleri örnek verebiliriz.

Yaşam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yaşam kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimelerden iki tanesi, yaşam kelimesine nazaran farklı kökenli kelimelerdir. Yaşamın eş anlamlısı olan kelimeler:

Dirim

Hayat

Ömür

Hayat ve ömür, yaşam kelimesinin eş anlamı olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Her iki kelime de yazılışları farklı olmasına rağmen anlam bakımında yaşam kelimesi ile aynı anlama sahiptir. Hayat ve ömür kelimesi başka bir dilden alıntı kelimelerken dirim kelimesi Türkçe kökenlidir.

Yaşamın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hayat, ömür ve dirim kelimeleri yaşam kelimesi yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler birbiri yerine kullanıldığında herhangi bir anlam bozulması yaşanmamaktadır. Yaşam eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir: