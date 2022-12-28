EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Yaşam eş anlamlısı nedir? Yaşam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaşam eş anlamlısı nedir? Yaşam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili gelişimi boyunca birçok dilden etkilenmiştir. Bazı kelimelerin kökenleri farklı dillere aitken bazıları ise Eski Türkçe kökenlidir. Bunlardan biri de yaşam kelimesidir. Yaşam kelimesi canlılarda doğum ile ölüm arasında yaşanan süre anlamına gelmektedir. Gündelik yaşamda sık sık kullanılan yaşam kelimesi farklı kelimelerle birlikte birleşik kelimeler türetmiştir. Eş anlamlılık durumu gösteren yaşam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yaşam eş anlamlısı nedir? Yaşam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaşam kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. "Yaşa-" fiilinden türetilen yaşam kelimesinin bilinen en eski kullanımı 1960’lı yıllardadır. Ömür ve hayat kelimelerine karşılık olarak türetilmiştir. Türkçe kökenli olan yaşam kelimesi, canlılarda doğum ile ölüm arasında geçen süre anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre yaşam kelimesinin anlamı şu şekildedir: "Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat"

Yaşam kelimesi ayrıca farklı kelimelerle de yeni bir kavramı karşılayan birleşik kelimeler de türetir. Bu kelimelere "yaşam biçimi", "yaşam boyu", "yaşam felsefesi", "yaşam savaşı", "öz yaşam" gibi birleşik kelimeleri örnek verebiliriz.

Yoksun eş anlamlısı nedir? Yoksun eş anlamlısı nedir?

Yaşam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yaşam kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimelerden iki tanesi, yaşam kelimesine nazaran farklı kökenli kelimelerdir. Yaşamın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Dirim
  • Hayat
  • Ömür

Hayat ve ömür, yaşam kelimesinin eş anlamı olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Her iki kelime de yazılışları farklı olmasına rağmen anlam bakımında yaşam kelimesi ile aynı anlama sahiptir. Hayat ve ömür kelimesi başka bir dilden alıntı kelimelerken dirim kelimesi Türkçe kökenlidir.

Ürkek eş anlamlısı nedir? Ürkek eş anlamlısı nedir?

Yaşamın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hayat, ömür ve dirim kelimeleri yaşam kelimesi yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler birbiri yerine kullanıldığında herhangi bir anlam bozulması yaşanmamaktadır. Yaşam eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir:

  • Sağlıklı bir hayat için sağlıklı beslenmek gerekir.
  • Mutlu ve sağlıklı bir ömür geçirdi.
  • Hayat boyu mutlu bir hayat sürmek istiyordu.
  • Ölüm korkusu eserlerinde yeni bir dirime dönüşüp gelişiyordu.
Tekrar eş anlamlısı nedir? Tekrar eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı nedir yaşam

En Çok Okunan Eğitim Haberler

BİLSEM sınav yayımlandı

BİLSEM sınav yayımlandı

2023 yarıyıl, sömestr, karne, 15 tatil tarihleri!

2023 yarıyıl, sömestr, karne, 15 tatil tarihleri!

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?

3 aylar ne zaman? 2023 şeker, kurbanlık bayramı ne zaman?

3 aylar ne zaman? 2023 şeker, kurbanlık bayramı ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.